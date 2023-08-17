Подмосковье 17 августа 2023, 13:30 Экспресс-автобусы до аэропорта Домодедово начали курсировать каждые 15 минут Unsplash

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Автобусы «Аэроэкспресс» начали курсировать до аэропорта Домодедово каждые 15 минут. Также изменился график работы транспорта: от станции метро «Домодедовская» автобусы будут отправляться с 05:15 до 23:30, а из аэропорта — с 06:05 до 00:20.

Изменения помогут равномерно распределить пассажиропоток, а также сделать поездки комфортнее. Отмечается, что на маршруте работают туристические автобусы большого класса. Для удобства пассажиров в салоне есть багажные полки, мягкие кресла, USB-разъемы для зарядки гаджетов. Кроме того, автобусы оснащены системой климат-контроля и багажниками.

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Время в пути занимает до 40 минут. Выбрать тариф, купить билет и проверить расписание пассажиры могут на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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