Подмосковье 16 марта 2023, 16:17 Экспресс-автобус начал курсировать на маршруте № 366 в Химках Минтранс Подмосковья

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В Химках на маршруте № 366 «Юрлово — станция Крюково» запустили экспресс-автобус. Благодаря тому, что из маршрута исключили пять остановочных пунктов, пассажиры могут сэкономить до 10 минут в пути. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Ежедневно автобус малого класса по экспресс-маршруту осуществляет один рейс в 06:10 от станции Крюково. Из схемы маршрута исключили остановки «Кутузово», «Пионерский лагерь Спутник», «Лесная сторожка», «Санаторий Энергия» и «Дачи».

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Стоимость проезда на автобусе в режиме «экспресс» составляет 90 рублей. Оплатить проезд картами «Стрелка» и «Тройка» или банковскими картами. Также на маршруте действует льготный проезд по социальной карте жителя Подмосковья.

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Оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий, рассказал ранее губернатор региона Андрей Воробьев.

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