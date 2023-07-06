Подмосковье 06 июля 2023, 15:33 Экспозицию в память о бойце СВО Тимофее Воробейкине открыли в школе № 8 в Химках

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Память о погибшем бойце СВО Тимофее Воробейкине увековечили в школе № 8 в Химках. Там открылись экспозиция с фото, личными вещами и граффити с портретом героя.

Сотрудник специального отряда быстрого реагирования, лейтенант полиции, боец СВО Тимофей Воробейкин награжден орденом Мужества посмертно. Тимофей Воробейкин всегда мечтал быть военным. Когда вырос, стал десантником, чем очень гордился. Когда объявили о начале СВО, он одним из первых уехал в Донбасс, где погиб при исполнении служебного долга.

В память о нем на стене школы нанесли граффити в рамках патриотического проекта «Лицо героя» и открыли небольшую экспозицию. По словам директора школы, боевые друзья Тимофея привозили его обмундирование. Кадеты были впечатлены весом амуниции, которую Тимофей носил каждый день, — около 25 килограммов.

«Эта школа — одна из лидеров городского округа Химки по патриотическому воспитанию. <…> Каждый ее уголок посвящён какому-то герою», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

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