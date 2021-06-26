Экспозицию реликвий открыли в Троице-Сергиевой лавре

Любителей роскоши и старины ждут в Сергиевом Посаде. Ризница Троице-Сергиевой лавры представила выставку, не уступающую по своей значимости коллекции Оружейной палаты.

Экспозиция содержит реликвии и сокровища одного из главных духовных центров России, которым не одна сотня лет. В нее включили изделия из золота, жемчуга и драгоценных камней.

«Вещи выполнялись в царских светлицах при первой жене Петра Первого Евдокии Лопухиной, которую он в 1698 году заточил в монастырь», — рассказала автор экспозиции и ведущий научный сотрудник Любовь Шитова.

Коллекцию даров пополняли члены императорской династии. Это стало уважаемой традицией. Особенно щедра была Анна Иоанновна. Императрица приезжала к духовнику и, конечно, не с пустыми руками. Привозила даже свои роскошные наряды, которые потом перешивали в одежду для служителей церкви.

Анна Иоанновна вкладывала не только деньги, но и душу. Некоторые подарки она вышила собственноручно.

«Здесь есть хронология событий всех даров императорской семьи, начиная с XIV века. <…> Я думаю, любой приходящий человек ощущает трепет и величие, историю», — заметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Чтобы узнать историю каждого экспоната, необязательно брать экскурсию. Для удобства гостей выставку оборудовали электронной системой: найдя на экране изображение интересующего предмета, можно прочесть справку о нем.

Экспозиция ждет гостей со среды по воскресенье.