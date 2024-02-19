Подмосковье 19 февраля 2024, 16:35 Экспозицию об СВО открыли в Первомайской школе в Истре Светлана Борщева

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Посвященная специальной военной операции выставка открылась в Первомайской школе в городском округе Истра. Экспозиция будет пополняться новыми предметами благодаря волонтерам.

Специальными гостями торжественного мероприятия стали войны-интернационалисты. На открытии выставки школьники прочитали стихи и спели патриотические песни. Ребятам рассказали об истории Афганской войны, а после гости почтили минутой молчания погибших героев, которые учились в Первомайской школе.

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«С нашей молодежью надо встречаться, чтобы они видели, что жизнь сейчас не только мирная, чтобы могли передать свои подарки. <…> Рисунки, открытки ребятам (бойцам — прим. ред.) греют душу и сердце. Детское письмо значит для них больше, чем еда и все остальное», — отметил учредитель фонда Александр Федосеев.

Также ко Дню защитника Отечества в школе собрали и отправили на передовую гуманитарный груз с детскими письмами и окопными свечами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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