Подмосковье 22 февраля 2024, 11:47 Экспозицию о Великой Отечественной войне обновили в краеведческом музее Волоколамска Телеканал «360»

Читать 360tv в

Экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, обновили в Волоколамском краеведческом музее. Теперь здесь четыре тематических раздела — от оккупации города до его полного освобождения.

Краеведческий музей в Никольском соборе Волоколамского кремля работает с октября 1989 года. Спустя 35 лет военную экспозицию решили обновить. Работа над экспозицией еще не завершена — вскоре музею передадут несколько реликвий, включая символический меч города воинской славы. Финальный вид экспозиция обретет ко Дню города, который отпразднуют 29 августа.

Реклама

«Контрнаступление советских войск на Волоколамском направлении началось 6 декабря 1941 года. Город Волоколамск освободили от немейко-фашистских войск 20 декабря 1941 года. Прорыв рубежа немецкой обороны в январе 1942 года сыграл важнейшую роль в продвижении наших войск по всему фронту», — рассказала секретарь краеведческого музея, автор книги «Волоколамский рубеж» Людмила Шумова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».