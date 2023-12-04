Подмосковье 04 декабря 2023, 15:52 Экспозицию о событиях Великой Отечественной войны представили в селе Ершово Дом культуры села Ершово

Читать 360tv в

Выставка «Без срока давности» открылась в доме культуры села Ершово под Звенигородом. Она посвящена военным преступлениям нацистов на территории Московской области в годы Великой Отечественной войны.

Открытие выставки приурочили к 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году. Благодаря федеральному проекту «Без срока давности» посетители смогут увидеть документы о преступлениях нацистов, совершенных на территории Московской области. Экспозицию подготовили работники архива Николай Бахарев и Кира Коровина.

Реклама

Выставку посетили ученики школы «Квантум». Ребятам рассказали о программе использования Германией захваченных территорий СССР. Также старшеклассники ознакомились с приговором Нюрнбергского международного военного суда над нацистами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».