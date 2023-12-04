04 декабря 2023, 15:52
Экспозицию о событиях Великой Отечественной войны представили в селе Ершово
Выставка «Без срока давности» открылась в доме культуры села Ершово под Звенигородом. Она посвящена военным преступлениям нацистов на территории Московской области в годы Великой Отечественной войны.
Открытие выставки приурочили к 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году. Благодаря федеральному проекту «Без срока давности» посетители смогут увидеть документы о преступлениях нацистов, совершенных на территории Московской области. Экспозицию подготовили работники архива Николай Бахарев и Кира Коровина.
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Выставку посетили ученики школы «Квантум». Ребятам рассказали о программе использования Германией захваченных территорий СССР. Также старшеклассники ознакомились с приговором Нюрнбергского международного военного суда над нацистами.
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