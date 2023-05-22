Подмосковье 22 мая 2023, 09:28 Экспозицию о покорителе Арктики Павле Головине обновят в музее Наро-Фоминска Фото: Анна Тюрюмина

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Годовщину легендарного полета на Северный полюс отметили на родине Павла Головина — в Наро-Фоминске. 21 мая 1937 года летчик стал первым в Советском Союзе, достигшим этой крайней точки Земли.

«Экспозицию, посвященную Павлу Головину, будем обновлять в ближайшее время», — рассказали сотрудники историко-краеведческого музея в Наро-Фоминске.

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Сейчас за стеклом стенда можно увидеть газетные вырезки, фотографии и личные вещи Героя Советского Союза Павла Головина. Больше всего посетителям нравятся полярные унты и лохматая шапка из собачьего меха — их в музей передала сестра летчика.

В коллекцию о пилоте добавят найденные фотопластины. На них, предположительно, запечатлен Павел Головин в одном из учреждений города. Будущий летчик-полярник с друзьями работал над макетом планера.

Знаменитый полет Головина состоялся 21 мая 1937 года — именно поэтому в эту дату отмечается День полярника. В июне того же года пилоту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением грамоты ЦИК СССР под № 30 и ордена Ленина. Копия грамоты есть в фондах музея, и она тоже займет свое место в обновленной экспозиции.

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