Подмосковье 18 мая 2023, 15:41 Экспортные контракты почти на 12 миллионов долларов заключили за три месяца в Подмосковье

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В первом квартале 2023 года Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области помог более чем 350 компаниям, задействованным в сегменте МСП. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Всего за три месяца Фонд поддержки ВЭД МО оказал содействие 356 подмосковным компаниям. По результатам этой работы 36 из них заключили экспортные контракты на общую сумму 11,9 миллиона долларов США», — отметила Зиновьева.

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Фонд оказывает компаниям различную поддержку: проводит образовательные программы и мероприятия, содействует в подготовке и экспертизе экспортного контракта компании, помогает подготовить документы и многое другое.

Отмечается, что Фонд ВЭД Подмосковья осуществляет деятельность по нацпроектам «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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