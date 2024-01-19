Подмосковье 19 января 2024, 16:57 Экспортеры Подмосковья представят продукцию в Узбекистане Мининвест

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Подмосковные экспортеры смогут представить свою продукцию на международных выставках в Узбекистане. Речь идет о выставке «Строительство — UzBuild 2024» с 27 февраля по 1 марта, и международной выставке «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2024» с 26 по 28 марта.

Чтобы принять в мероприятиях участие, необходимо обратиться в Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

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На выставке в сфере строительства в число ключевых разделов вошли: строительные материалы, отделочные материалы, интерьер и дизайн, архитектурный и декоративный дизайн света, электрика, ландшафт и озеленение и другие.

Выставка «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2024» ежегодно собирает ведущих производителей, поставщиков и дистрибьюторов пищевой отрасли со всего мира. Для участников проводят встречи производителей с закупщиками, форумы, семинары, мастер-классы и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он подчеркнул, что в условиях санкционного давления эта тема стала особенно важной.

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