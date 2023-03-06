Подмосковье 06 марта 2023, 11:15 Экспортеры из Чехова подписали контракты на 48 миллионов долларов за год

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Компании из Чехова подписала экспортные контракты на сумму более 47,9 миллиона долларов по итогам прошлого года. По одному из них предприятие поставило иностранным партнерам косметику на 15 миллионов долларов. Об этом сообщила зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Экспортерами из Чехова в прошлом году было подписано 13 контрактов. Общий объем поддержанного экспорта для компаний городского округа достиг 48 миллионов долларов», — сказала она.

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Благодаря поддержке Фонда продукцию компании представили на международной выставке Beauty Eurasia 2022 в Турции. Там предприятие участвовало в образовательных семинарах и вебинарах.

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Больше всего экспортных контрактов в 2022 году подписали в Люберцах, это 125 соглашений на общую субботу более 9,5 миллиона долларов. Компании округа получили поддержку Фонда свыше 80 раз.

Всего за год подмосковные предприятия приняли участие в международных выставках 43 раза. Продукцию на них представили свыше 300 компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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