Экспорт вырос в Подмосковье благодаря мерам поддержки

Более 60 подмосковных компаний заключили контракты на экспорт товаров с начала года. Это стало возможным благодаря совместной работе предпринимателей и регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

Подмосковные экспортеры меняют свои приоритеты и теперь ориентируются на поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток, а также в страны ближнего зарубежья.

«В первом полугодии 61 компания, относящаяся к субъектам малого и среднего бизнеса, заключила экспортные контракты. Общий объем поддержанного Фондом ВЭД экспорта вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 39 миллионов долларов», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева Зиновьева.

Активные контакты с дружественными странами позволили не только избежать сокращения экспорта через Фонд ВЭД, но и обеспечили увеличение объемов поставок. Это особенно важно в свете санкций в отношении РФ.

Услугами Фонда ВЭД в первом полугодии воспользовались почти 500 подмосковных компаний. Это на 61% больше показателей прошлого года. Развиваться экспорту помогают различные международные выставки, а также семинары и обучающие программы. Фонд также помогает бизнесу искать партнеров за рубежом, размещаться на иностранных маркетплейсах, защищать интеллектуальную собственность.

Подмосковным производителям Фонд ВЭД оказывает содействие в выходе на новые экспортные рынки. В рамках этой поддержки предприниматели могут получить до пять миллионов рублей. Еще до 15 миллионов рублей можно получить в качестве софинансирования на стандартизацию, сертификацию и аккредитацию в соответствии с требованиями экспортных рынков.

Подробно со всеми услугами Фонда ВЭД Московской области можно ознакомиться на официальном сайте организации.