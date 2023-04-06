Подмосковье 06 апреля 2023, 10:30 Экспорт товаров из Подмосковья вырос на 18,9% за год

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Экспорт товаров из Подмосковья вырос на 18,9% по итогам 2022 года. Общая сумма составила 13,6 миллиарда долларов.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, регион ведет внешнюю торговлю с 186 странами.

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«Это страны СНГ и дальнего зарубежья, многие из которых являются проверенными партнерами региона, а также новые рынки, где подмосковные экспортеры только наращивают свое присутствие», — добавила она.

Ключевыми направлениями экспорта в прошлом году стали Белоруссия и Казахстан. В прошлом году они закупили товаров на 1,9 миллиарда и 1,7 миллиарда долларов.

Третьим значимым направлением стала Индия, которая закупила товаров на 1,3 миллиарда долларов. Китай стал четвертым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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