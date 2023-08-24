Подмосковье 24 августа 2023, 16:58 Экспорт товаров из Подмосковья в Белоруссию достиг почти 4 миллиардов рублей с 2020 года Unsplash

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С 2020 года подмосковные компании экспортировали в Белоруссию товаров на 3,9 миллиарда рублей. При поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности производители заключили 148 экспортных контрактов.

«Подмосковье и Белоруссия — давние и проверенные торговые партнеры. В Республику Беларусь наш регион поставляет оборудование и механические устройства, одежду, продукты питания, пластмассы, изделия из них и многое другое», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Например, компания из Сергиева Посада «Тишьюпром» реализовала два экспортных контракта на сумму 20 миллионов долларов.

Фонд внешнеэкономической деятельности также оказывает содействие в участии в международных выставках, в оформлении документов и проверке иностранных контрагентов и многом другом. Отмечается, что по итогам 2022 года экспорт Подмосковья в Республику Беларусь вырос почти на 13%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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