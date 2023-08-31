Подмосковье 31 августа 2023, 17:15 Экспорт сыра и творога Подмосковья в Китай вырос на 157% за год Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Подмосковье заняло первое место в России по экспорту творога и сыра по итогам семи месяцев 2023 года. Больше всего продукции отправили в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию. При этом поставки в Китай выросли на 157% за год.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, объем экспорта также увеличился в Таджикистан и Абхазию.

Реклама

«В 2023 году увеличился экспорт в Китай — на 157%, в Таджикистан — на 66%, в Абхазию — на 54%. За семь месяцев 2023 года экспортировано более восьми тысяч тонн творога и сыра на общую сумму 34,8 миллиона долларов США», — сказал он .

Филимонов добавил, что по итогам прошлого года объем производства кисломолочной продукции в Подмосковье составил около 380 тысяч тонн. Это свыше 75 тысяч тонн творога и более 120 тысяч тонн сыра.

Подмосковье занимает первое место в стране по производству сыров, ежегодно в регионе производят более 100 тысяч тонн продукта. Во втором квартале этого года было создано около 70 тысяч тонн — это 19% от общероссийского производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».