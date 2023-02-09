Подмосковье 09 февраля 2023, 18:28 Экспорт рыбы и морепродуктов увеличился в Подмосковье на 95% в 2022 году

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За 11 месяцев 2022 ода Подмосковье направило 12 тысяч тонн рыбы на экспорт. В 2021 году эти показатели составили 5,5 тысяч тонн.

«В период с января по ноябрь 2022 года в Подмосковье стоимость экспортируемой рыбы и морепродуктов составила 30,5 млн долларов США. Причем, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель увеличился почти на 95%», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В Московской области действует ряд программ, направленных на поддержку экспорта. Так, в регионе возмещают затраты на создание объектов инженерной инфраструктуры для новых промышленных предприятий или предприятий, расширяющих свои производственные мощности в размере 20% и не более 200 миллионов рублей. Также действует программа по льготному займу до 150 миллионов рулей на приобретение оборудования по ставке 2% или 5%.

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