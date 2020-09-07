Экспорт продуктов из Подмосковья вырос на 20%. Самыми популярными стали мясо и десерты

Экспорт сельхозпродукции Московской области на 20% превысил прошлогодний за последние восемь месяцев. Регион поставил свои товары на 641 миллион долларов. Популярнее всего они в странах СНГ.

Самые лучшие показатели дали мясо и кондитерские изделия. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Активнее всего подмосковную продукцию скупают в странах СНГ. В частности, регион наращивает поставки в Казахстан. Это 25% от общего объема экспортируемых товаров.

Наиболее значимый прирост по сравнению с прошлым годом у нас наблюдается по мясной продукции — прибавили порядка 493% Андрей Разин.

По экспорту фруктов увеличение на 97%, по кофе — 30,9%, корму для животных — 27%. Вместе с тем министр обратил внимание и на основные группы экспортируемых продуктов.

«А самый востребованный товар — это сахаристые кондитерские изделия. Их мы продали уже на 146,2 миллиона долларов. Также хорошим спросом пользуются разного рода напитки, в том числе фруктовые соки. Их экспортировали на 78,3 миллиона долларов», — отметил Разин.

Он добавил, что популярна и мясная продукция — ее продали на 78,26 миллиона долларов. Вырос экспорт овощей, сухофруктов и орехов.

Подмосковье второй год подряд лидирует на российском рынке экспорта молочных продуктов. Сыры пользуются наибольшим спросом. Их преимущественно поставляют в страны СНГ и США.

Область заняла первое место в России по экспорту шоколадных изделий и какао. Продукцию скупают в странах СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ.