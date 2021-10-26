Экспорт продуктов из Подмосковья вырос на 23% по сравнению с 2020 годом

С января Подмосковье экспортировало свои продукты более чем на миллиард долларов. Это на 23% больше, чем год назад.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, наибольший натуральный прирост дала мясная продукция.

Ее экспорт превысил 84,8 тысячи тонны. А это почти на 46,4% больше, чем год назад.

Мясную продукцию экспортировали на 240,4 миллиона долларов. Увеличение идет на 146% Сергей Воскресенский.

Выросли и поставки мясных консервов. Их экспортировали на 11,2 миллиона долларов. Высокие показали и по масложировой продукции, а также детскому питанию.

Подмосковье поставило сельхозпродукты Австрии, Ирландии, Филиппинам, Швейцарии, Индонезии, Малайзии, Аргентине, Бангладешу, Чили, Шри-Ланке, Мальте, Мальдивам, Палестине и не только.