Экспорт продуктов из Подмосковья вырос на 23% по сравнению с 2020 годом
Минсельхоз: экспорт продуктов из Подмосковья вырос на 23% по сравнению с 2020 годом
С января Подмосковье экспортировало свои продукты более чем на миллиард долларов. Это на 23% больше, чем год назад.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, наибольший натуральный прирост дала мясная продукция.
Ее экспорт превысил 84,8 тысячи тонны. А это почти на 46,4% больше, чем год назад.
Мясную продукцию экспортировали на 240,4 миллиона долларов. Увеличение идет на 146%
Выросли и поставки мясных консервов. Их экспортировали на 11,2 миллиона долларов. Высокие показали и по масложировой продукции, а также детскому питанию.
Подмосковье поставило сельхозпродукты Австрии, Ирландии, Филиппинам, Швейцарии, Индонезии, Малайзии, Аргентине, Бангладешу, Чили, Шри-Ланке, Мальте, Мальдивам, Палестине и не только.