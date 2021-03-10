Экспорт подмосковной продукции в Армению за прошлый год вырос на 31%

Московская область в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» активно развивает сотрудничество с Арменией. За прошлый год экспорт подмосковной продукции в Республику вырос на 31%. На встрече с делегацией из Армении обсудили развитие дальнейшего сотрудничества. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Минивест Московской области принял делегацию из Армении во главе с заместителем министра экономики Республики Армения Арманом Ходжояном.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что это была первая встреча с начала пандемии коронавируса.

«Безусловно, работа международного блока в этот период продолжалась и в рамках онлайн мероприятий, однако живое общение создает доверительную атмосферу и позволяет затронуть более широкий круг вопросов. Поэтому мы надеемся, что сейчас очных мероприятий станет больше», — уточнила Зиновьева.

По словам подмосковного министра, Армения — важный внешнеэкономический партнер региона. За девять месяцев 2020 года товарооборот между странами увеличился на 19%. Он составил 176 миллионов долларов.

Из Подмосковья в Армению отправляют фармацевтическую продукцию, пластмассы, древесину и изделия из нее, бумагу и картон, изделия из черных металлов, пищевую продукцию.

В Армении Подмосковье закупает напитки, продукцию пищевой и текстильной промышленности.

«В этом году Московской области важно сохранить темпы роста внешней торговли с Арменией. В прошлом году экспорт региона в Республику вырос на 31% и есть возможности для дальнейшего наращивания оборотов. В частности, армянские партнеры на встрече выразили готовность оказать содействие в организации переговорных процессов между подмосковными компаниями и ведущими торговыми сетями Армении, такими как Carrefour, Yerevan City, VAS, SAS, Эврика», — добавила Зиновьева.

Она уточнила, что кроме внешней торговли в отношениях с Арменией важно развивать инвестиционное сотрудничество. У Подмосковья для этого есть необходимый потенциал и возможности. Инвестиции хорошо развиты в пищевой отрасли и в сфере легкой промышленности.

«Представленные меры поддержки, действующие для инвесторов в Подмосковье, очень заинтересовали армянскую сторону, поэтому работа по данному направлению будет продолжена», — заключила Екатерина Зиновьева.

Сейчас в Подмосковье зарегистрировали более 20 компаний с участием армянского капитала, занятые в основном в сфере торговли и услуг. Глава Мининвеста выразила надежду, что после переговоров в Московскую область придут и полноценные производственные предприятия из Армении.