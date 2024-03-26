26 марта 2024, 14:08
Экспорт подмосковной продукции АПК в Армению увеличился на 12%
Московская область значительно увеличила поставки мясной, молочной продукции и кондитерских изделий в Армению. По результатам прошлого года отмечается возросший объем экспорта в эту страну на 12%.
Вице-премьер правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов сообщил, что продукция из Подмосковья реализуется в более чем 90 странах мира, а в прошлом году на территорию Армении ввезли 24 тысячи тонн продукции.
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«Мы поставили около семи тысяч тонн мясных продуктов, порядка трех тысяч тонн кондитерских изделий», — добавил Владислав Мурашов.
Кроме того, на территорию Армении экспортировали свыше 2,5 тысячи тон продукции молочного происхождения.
Поставки продукции в Армению осуществляют Дмитровский молочный завод, Раменский кондитерский комбинат, а также компания «Маревен Фуд Сентрал», зарегистрированная в Серпухове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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