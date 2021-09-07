Экспорт Подмосковья за первое полугодие 2021-го вырос почти на 42%

В Московской области растут объемы экспорта продукции, произведенной в регионе. За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 41,5%. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Всего за первые полгода 2021-го подмосковные предприятия экспортировали продукции больше, чем в прошлом году на 4,39 миллиарда рублей, уточнила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Традиционно основной объем экспорта региона составляют неэнергетические несырьевые товары, их доля — свыше 90%, в денежном выражении — это 3,98 миллиарда рублей. В общем объеме российского ННЭ доля Подмосковья превышает 4,4%», — заявила Зиновьева.

Министр подчеркнула, что Подмосковье лидирует в некоторых категориях. Например, регион занимает первое место в стране по экспорту шоколада и молочной продукции. По многим видам продукции Московская область входит в тройку лидеров. Среди таких товаров: компьютеры, лекарства и электроника.

«Высокая конкурентоспособность подмосковной продукции на внешних рынках обеспечивается комфортным инвестиционным климатом, созданным в регионе. Предприятия в области эффективно работают и развиваются, в том числе и в части внешнеэкономической деятельности, что позволяет Московской области быть одним из лидеров российского экспорта», — заключила Зиновьева.