Подмосковье 22 марта 2023, 14:09 Экспорт Подмосковья в Китай вырос на 56% за год

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Экспорт Московской области в Китай в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом на 55,5%. Он достиг 1,25 миллиарда долларов, сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«По итогам минувшего года Китайская Народная Республика возглавляет первую тройку внешнеэкономических партнеров нашего региона. Она заняла первое место по общему объему внешнего товарооборота, является ключевым импортером для Подмосковья, а также четвертым по значимости экспортным рынком», — заявила Зиновьева.

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По ее словам, в 2022 году на долю КНР приходилось почти 30% от общего объема внешнего товарооборота Подмосковья.

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С 2018 года товарооборот между Московской областью и Китаем увеличился более чем в два раза. За эти годы поставки каучука, резины и изделий из них увеличились более чем в 16 раз, экспорт древесины и изделий из нее вырос в 7,6 раза, а алюминия — в 37 раз.

Китай активно покупает у Московской области мясо и пищевые мясные субпродукты. В прошлом году такие товары составили 22% от общего объема экспорта на сумму 274 миллиона долларов. Еще 30% — это минеральное топливо, нефть, продукты их перегонки и битуминозные вещества. Китай закупился ими на 352 миллиона долларов.

Подмосковье приобретает у Китая мебель, постельные принадлежности, лампы, осветительное оборудование, игрушки и спортинвентарь.

В конце 2022 года губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Регион является лидером в России по производству сыров, кондитерских изделий, макарон, мороженого, мясных консервов.

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