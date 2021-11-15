Экспорт Подмосковья стал больше почти наполовину за первые 8 месяцев 2021 года

В январе–августе 2021 года объем экспорта Московской области перешагнул отметку в шесть миллиардов долларов. Белоруссия, Казахстан и Китай — в числе главных импортеров подмосковной продукции. Об этом сообщила Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Несмотря на ограничения, введенные во всем мире в целях противодействия распространению коронавируса, в этом году мы существенно усилили нашу международную активность и смогли увеличить объем поставок наших товаров за рубеж. За первые восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт Подмосковья вырос на 44% — до 6,14 миллиарда долларов США. Это самые высокие показатели на этом временном отрезке», — рассказала Зиновьева.

Она подчеркнула, что при сохранении такой же интенсивности международных связей текущий год может стать рекордным по экспорту для Московской области.

Больше всего экспортировали несырьевую неэнергетическую продукцию — свыше 90% от общих поставок. В основном с января по август этого года за рубеж отправляли механическое оборудование, технику, компьютеры — доля такой продукции составляет 11,8% от всего объема экспортируемых товаров Подмосковья.

Главными экспортными направлениями региона в первые восемь месяцев 2021 года стали Казахстан, Белоруссия и Китай. Немалую долю продукции отправляли в Германию и США.