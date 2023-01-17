Подмосковье 17 января 2023, 21:30 Экспорт муки из Подмосковья увеличился в восемь раз в 2022 году

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В 2022 году экспорт подмосковной муки вырос в восемь раз по сравнению с предыдущим годом и составил 64,6 тысячи тонн. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Весовые показатели по сравнению с прошлым годом увеличились в восемь раз. Стоимостные — более, чем в 6,5 раза. Основные объемы пришлись на экспорт пшенично-ржаной муки — 64 тысячи тонн, что в 9 раз превысило прошлогодние результаты», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Также в 13 раз увеличились поставки крупы и муки грубого помола из прочих злаков — 188 тонн, кукурузной муки — 138 тонн, добавил зампред.

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По данным Минсельхоза РФ, экспорт муки из России в 2022 году вырос в 3,5 раза и составил 881 тысячу тонн. Крупнейшим импортером отечественной муки стала Грузия — закупки увеличились в 4,7 раза в физическом выражении (до 202 тысяч тонн) и в шесть раз — в денежном.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о решении логистических проблем бизнеса в новых экономических условиях.

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