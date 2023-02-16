Подмосковье 16 февраля 2023, 18:40 Экспорт молока и мяса из Подмосковья увеличился на 26% за год

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Сельскохозяйственные производители из Подмосковья продали за рубеж мясную и молочную продукцию в объеме 250 тысяч тонн за 12 месяцев 2022-го. Это на 26% больше, чем годом раньше.

Стоимость экспорта мясных и молочных изделий в 2022 году составила 736 миллионов долларов США.

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«Производители региона выпускают качественный продукт, в котором заинтересованы и за пределами России. Об этом говорит возрастающий спрос», — отметил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Товарооборот Московской области увеличился за год на 16,7% и составил 6,4 миллиарда долларов США. Сейчас регион налаживает торговлю в том числе с Южной Кореей. В конце прошлого года Московская область уже приняла первый за три года поезд с товарами из этой страны.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении логистических проблем бизнеса в новых для экономики условиях.

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