Экспорт мясной продукции Подмосковья вырос в несколько раз и превысил 82 млн долларов

С начала года Подмосковье экспортировало мясной продукции на 82 миллиона долларов. Предприятия увеличили экспорт в несколько раз по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Экспорт мясной продукции, в том числе мясных консервных изделий, из Московской области с начала текущего года показал положительную динамику и превысил 82 миллиона долларов», — отметил Андрей Разин.

Он уточнил, что в прошлом году за такой же период экспортировали продукции всего на 16,8 миллиона долларов.

Больше всего мясной продукции продали за границу предприятия «Марр Руссия» из Одинцовского городского округа и «Черкизово» из Каширы.

По словам министра, главным импортером мясной продукции из Московской области является Китай. Он составляет 73% общей доли экспорта. 16% продукции уходит на Украину, еще 4% — в Казахстан.

«Кроме того, в отношении вышеуказанных стран наблюдается наиболее значимый прирост экспортируемой продукции», — заключил Разин.

Всего аграрии Подмосковья с начала года продали своей продукции за границу на сумму более 641 миллиона долларов.