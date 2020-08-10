Экспорт мяса, овощей и кофе вырос в Подмосковье. Продукты скупают как минимум шесть стран

Экспорт продукции агропромышленного комплекса на 13,5% вырос в Подмосковье. Такого показателя удалось достичь с начала этого года. Самый значимый прирост дали мясо, обработанные овощи и кофе.

За прошедшие семь месяцев объем экспорта составил свыше 505 миллионов долларов. Это уже на 13,5% больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Наиболее значимый прирост продукции в денежном выражении усматривается по следующим категориям товаров: мясная продукция — 504%, обработанные овощи — 81% и кофе — 47% Андрей Разин.

Самый большой спрос на продукты из Подмосковья наблюдается в странах СНГ, Турции, Иране, Сирии, Франции и Германии.

По словам Андрея Разина, в 2020 году экспорт такой продукции может вырасти до одного миллиарда долларов. При этом к 2024 году показатель планируют довести до 1,7 миллиарда долларов.

Подмосковье второй год подряд лидирует на российском рынке экспорта молочных продуктов. Сыры пользуются наибольшим спросом. Продукцию преимущественно поставляют странам СНГ и США.

Область заняла первое место в России по экспорту шоколадных изделий и какао. Продукцию скупают в странах СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ.