Экспорт мяса, овощей и кофе вырос в Подмосковье. Продукты скупают как минимум шесть стран
За прошедшие семь месяцев объем экспорта составил свыше 505 миллионов долларов. Это уже на 13,5% больше, чем годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Наиболее значимый прирост продукции в денежном выражении усматривается по следующим категориям товаров: мясная продукция — 504%, обработанные овощи — 81% и кофе — 47%Андрей Разин.
Самый большой спрос на продукты из Подмосковья наблюдается в странах СНГ, Турции, Иране, Сирии, Франции и Германии.
По словам Андрея Разина, в 2020 году экспорт такой продукции может вырасти до одного миллиарда долларов. При этом к 2024 году показатель планируют довести до 1,7 миллиарда долларов.
Подмосковье второй год подряд лидирует на российском рынке экспорта молочных продуктов. Сыры пользуются наибольшим спросом. Продукцию преимущественно поставляют странам СНГ и США.
Область заняла первое место в России по экспорту шоколадных изделий и какао. Продукцию скупают в странах СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ.