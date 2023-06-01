Подмосковье 01 июня 2023, 12:47 Экспорт детских игрушек из Подмосковья вырос на 22,5% в 2022 году Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Подмосковье является одним из лидеров России по количеству предприятий, выпускающих товары для детей. Часть продукции идет на экспорт, который в прошлом году увеличился на 22,5%.

«В 2022 году общий объем поставок игрушек, игр, спортивного инвентаря, их частей и принадлежностей составил 61,5 миллиона долларов. Укреплению экспортных позиций подмосковных компаний во многом способствовали меры поддержки, которые регион готов предложить своим экспортерам», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Помощь экспортерам оказывает в том числе и Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Он способствует участию в крупных международных выставках, берет на себя расходы экспонентов. Фонд оказывает услуги по развитию экспорта в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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