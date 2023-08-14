Подмосковье 14 августа 2023, 14:57 Экспонаты каменного века покажут гостям музея «Подолье» в Подмосковье 15 августа https://welcome.mosreg.ru/

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Выставка о древнейшем населении Подмосковья пройдет в Доме Морозовых историко-мемориального музея заповедника «Подолье» 15 августа. Там представят старейшие экспонаты постоянной экспозиции, которые относятся к каменному веку.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, экспонаты были найдены при археологических раскопках на территории музея-заповедника.

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Музей находится в исторической части Подольска и занимает площадь свыше 13 гектаров. Он показывает исторические эпохи от первых поселений до развития градостроительной структуры.

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