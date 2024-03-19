Подмосковье 19 марта 2024, 22:17 Экспонаты из жизни усадеб собрали в историко-художественном музее в Щелкове Unsplash

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В историко-художественном музее в Щелкове теперь можно увидеть экспонаты из жизни усадеб округа. Коллекция собрана из предметов музейного фонда и подарков от жителей.

В историко-художественном музее открылась новая постоянная выставка под названием «Усадьбы Щелковского края». На ней представлена одежда, мебель и бытовые аксессуары, относящиеся к усадебной жизни.

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«Все предметы заключены в большую витрину, что дает спокойствие музейным работникам о том, что к ним не потянется рука наших посетителей. Но есть и есть несколько предметов в открытом доступе», — сказала директор Щелковского историко-художественного музея Наталья Богданова.

Среди доступных для осмотра предметов — стулья из семейного наследия щелковских фабрикантов Рабенеков, этажерка в стиле шинуазри и зеркало конца 19 века с неожиданным открытием.

Часть экспонатов восстановили при поддержке администрации округа, совета депутатов и благотворителей. Изначально на территории Щелковского края насчитывалось более 60 усадеб с домами и парками, но до наших дней сохранилось лишь несколько. Среди них — усадьба «Глинки», одна из старейших в Подмосковье, усадьба Гребнево и деревянная усадьба во Фрянове. В начале 21 века возросший интерес к усадебному наследию превратил эти места в центры культурной и туристической активности Щелкова и окрестностей.

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