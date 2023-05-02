Подмосковье 02 мая 2023, 14:52 Экспонаты из музея в Рязани представили в подмосковном заповеднике «Зарайский кремль» Музей-заповедник "Зарайский кремль"

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В музее-заповеднике «Зарайский кремль» открылась выставка «Прекрасное пленяет навсегда», на которой представили работы из коллекции Рязанского художественного музея имени Пожалостина. Экспозицию организовали в рамках национального проекта «Культура», сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Темой выставки стало творчество скульптора и уроженки Зарайска Анны Голубкиной и ее современников, таких как Яков Калиниченко, Николай Крымов, Василий Мешков, Петр Петровичев и других.

Они учились в Московском училище живописи, ваяния и зодчества примерно в те же годы, что и Голубкина. В зале музея-заповедника расположились предметы, позволяющие проследить творческий путь скульптора.

Живописные работы ее коллег похожи на произведения Голубкиной восприятием мира, декоративностью и экспрессивной выразительностью художественного языка.

Выставка будет работать до 25 июня 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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