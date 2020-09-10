Пристройку в раменской школе введут в эксплуатацию в 2021 году

Мособлгосэкспертиза одобрила заключение по проектно-сметной документации на пристройку в школе № 6 в Раменском. Она рассчитана на 200 мест. Проверка сметных расчетов по учебному корпусу проводилась для определения физического объема работ.

Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства учебной пристройки на 200 мест, расположенной на ул. Серова, д. 18. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.

Новый учебный корпус будет соответствовать всем стандартам современной общеобразовательной школы. В нем предусмотрены помещения для занятий спортом и творчеством, для урочной и внеурочной работы. Запланировано комплексное озеленение и благоустройство прилегающей территории.

Пристройка будет возведена в соответствии с государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Деньги на нее выделяются из бюджетных средств.

Комитетом Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма на бесплатное питание подмосковных школьников было выделено около 1,8 миллиарда рублей.