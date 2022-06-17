Эксперты туризма обсудят перспективы глэмпингов на форуме «Глэмпинги и не только» в Одинцове

Потенциал глэмпинг-проектов обсудят на тематическом форуме представители туризма и бизнеса. Мероприятие состоится с 24 по 26 июня в парке Малевича Одинцовского городского округа.

Глэмпинг объединяет отдых на природе и комфорт. Такой вид кемпинга появился в России недавно, но уже завоевал сердца любителей туризма. Перспективы развития и формы поддержки подобных проектов обсудят на форуме. Участников будут ждать деловые и развлекательные мероприятия, выставка от производителей глэмпингов и кемпингов. Обсуждать пути развития будут эксперты в сфере туризма, представители власти, инвесторы и предприниматели. Организатором стало Министерство культуры и туризма региона.

Подмосковье стало лидером по числу глэмпинг-проектов — 24 из них открылись и еще шесть примут гостей после завершения строительства.