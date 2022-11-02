Эксперты повысили эффективность производства наколенников в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 12:40 Эксперты повысили эффективность производства наколенников в Подмосковье

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Холдинг «Зеленый берег XXI век» завершил первый этап реализации нацпроекта «Производительность труда». В результате время процессов сократилось на 36%, а выработка увеличилась на 65%, сообщила зампред правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Производство наколенников стало пилотным на предприятии для участия в нацпроекте. За шесть месяцев на нем также на 32% снизилось количество незавершенных процессов и на 21% увеличилось сменно-суточное задание.

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«Адресную поддержку компании на всем пути реализации нацпроекта оказывали специалисты Регионального центра компетенций Московской области. Эксперты определили процессы, нуждающиеся в улучшении, выработали план мероприятий и внедрили практики бережливого производства», — отметила Екатерина Зиновьева.

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На предприятии применили инструменты бережливого производства — стандартизированную работу, анализ эффективности и другие. Генеральный директор Павел Малютин рассказал, что позже полученные знания тиражируют на другие участки производства.

Глава Мининвеста добавила, что к нацпроекту присоединились свыше 150 компаний региона.

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