18 декабря 2023, 12:57
Эксперты по оценке ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье подвели итоги работы за год
Совещание с председателями предметных комиссий Подмосковья прошло в АСОУ. На встрече подвели итоги работы за год. По критериям Рособрнадзора, предметные комиссии Московской области показали высокие результаты и набрали максимальное количество баллов.
Такая оценка говорит о высоком уровне подготовки экспертов, что, соответственно, является гарантом проверки работ участников ЕГЭ и ОГЭ строго в соответствии с критериями оценивания.
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В предметную комиссию входят эксперты и специалисты, занимающиеся оценкой и анализом экзаменационных работ. Отмечается, что предметные комиссии Подмосковья по математике, химии и английскому языку вошли в пятерку лучших России.
«На совещании были даны рекомендации по подготовке экспертов и формированию составов предметных комиссий на 2024 год», — добавили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.
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