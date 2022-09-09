Эксперты в разных областях провели еще 40 лекций и семинаров для молодежи Подмосковья | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 17:35 Поделиться Telegram

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Viber Эксперты в разных областях провели еще 40 лекций и семинаров для молодежи Подмосковья

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Семинары, уроки и лекции прошли в Подмосковье в рамках акции «Поделись своим знанием». Опытом с ребятами поделились государственные и общественные деятели, ученые и предприниматели. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Цель акции — поделиться знаниями и опытом с молодежью. Спикерами стали ученые, бизнесмены, спортсмены, журналисты и другие наставники. Как сообщила глава Министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, в мероприятиях поучаствовали около 1200 человек.

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«Ребята смогли пообщаться с профильными экспертами, расширить свой кругозор, задать все интересующие их вопросы. Спикеры поделились своим опытом и ценными, достоверными знаниями из самых разных областей — здорового образа жизни, журналистики, фотографии, искусства, экологии, ораторского мастерства и других», — сказала она.

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Мероприятия прошли в Шатуре, Воскресенске, Химках, Балашихе и других округах. Так, о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций слушателям рассказали в Академии гражданской защиты МЧС России в Химках. Семинар в Истре посвятили волонтерству, а о современном искусстве поговорили в Одинцове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил досрочно построить лицей с уклоном на IT и инженерию в Истре.

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