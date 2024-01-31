Подмосковье 31 января 2024, 13:10 Эксперты из Подмосковья станут преподавателями программы по запуску инвестпроектов в РАНХиГС Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Обучающий проект по запуску инвестпроектов запустят для преподавателей РАНХиГС. Их будут обучать специалисты из Подмосковья. Они расскажут о сроках запуска проектов, снятии административных барьеров и другом.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, образовательную программу «Сквозной инвестиционный поток» запустят в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта. Первый учебный модуль предназначен для преподавателей РАНХиГС. В нем примут участие слушатели из 11 областей. После этого на базе филиалов академии создадут площадки для обучения инвестиционных команд, состоящих из сотрудников профильных ведомств и агентств развития.

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По словам замминистра Минэкономразвития Мурата Керефова, проект направлен на изменение схемы работы в региональных органах власти и упрощение отношений между бизнесом и чиновниками.

«Наибольший акцент мы ставили на оптимизацию основных инфраструктурных направлений. Например, подключение к газу или воде. Весь клиентский путь, который в некоторых регионах занимал до 3,5 года, мы сократили на 10-15% и продолжаем работать в этом направлении», — сказал он.

Полученные знания участники проекта смогут показать на практике, представив проект по сокращению клиентского пути в своих регионах.

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