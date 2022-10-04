Эксперты из Подмосковья рассказали о новом подходе к проектированию школ | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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Viber Эксперты из Подмосковья рассказали о новом подходе к проектированию школ

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Новые стандарты строительства и функции школ в Подмосковье обсудили на архитектурном фестивале «Зодчество». Эксперты сошлись во мнении, что на базе учебных учреждений могут быть открыты новые точки притяжения жителей.

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Круглый стол «Особенности проектирования социальных объектов Московской области» провели в рамках международного архитектурного фестиваля «Зодчество».

«Когда мы говорим о бюджетных объектах, необходимо найти баланс между эффективностью и эстетикой. Качество здания образования, культуры, здравоохранения — настоящий индикатор нашей работы с проектировщиками. С каждым годом планка выше, и мы предъявляем все более высокие требования, как к внешнему облику, так и к внутреннему содержанию проектов», — подчеркнула главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Виктор Осташкин отметил, что при проектировании объектов следует уделять внимание не только фасадным решениям, но и интерьерным, а также благоустройству. Эти составляющие формируют образ комфортного и современного образовательного учреждения.

Эксперты сессии обсудили новые социальные функции образовательных проектов в Подмосковье. Школы и школьные территории должны получить вторую жизнь после окончания учебного дня и стать точками притяжения районов.

«Школа является оптимальной базой для развития культурной жизни, общественной и социальной активности. Это укомплектованное здание, с отдельной зеленой территорией — весь этот комплекс позволяет организовывать кружки, секции, разнообразные активности для местного сообщества», — сказал основатель бюро GAFA Architects Григориос Гавалидис.

Такой же подход уже применили в Подмосковье к школьным стадионам. Уже сегодня в регионе для жителей открыты 318 таких объектов, и в следующем году эта работа продолжится.

Подмосковье получило высшие награды смотра-конкурса «Регионы России» на фестивале «Зодчество». В регионе традиционно уделяют большое внимание архитектурному облику городов и речь не только о строительстве красивых современных жилищных комплексов, школ, колледжей и поликлиник. В Московской области ведется большая работа по сносу заброшенных и аварийных зданий. Важность этих мероприятий выделил губернатор Андрей Воробьев.

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