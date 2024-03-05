Подмосковье 05 марта 2024, 15:07 Экспертов по криминалистике поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Экспертов-криминалистов в Солнечногорске поздравили со 105-летием со дня основания службы. Лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты и памятные подарки.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поздравил с профессиональным праздником сотрудников местного отдела по экспертно-криминалистическому обеспечению ОМВД России.

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Он отметил, что по итогам 2023 года отдел стал третьим в рейтинге Московской области по основным показателям работы. Так, за год сотрудники приняли участие в 1363 следственных и процессуальных действиях и в 1849 оперативно-розыскных мероприятиях, выполнили 884 экспертизы.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Коллектив отдела — это команда профессионалов своего дела. От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам службы крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго», — сказал Константин Михальков.

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