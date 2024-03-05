05 марта 2024, 15:07
Экспертов по криминалистике поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске
Экспертов-криминалистов в Солнечногорске поздравили со 105-летием со дня основания службы. Лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты и памятные подарки.
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поздравил с профессиональным праздником сотрудников местного отдела по экспертно-криминалистическому обеспечению ОМВД России.
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Он отметил, что по итогам 2023 года отдел стал третьим в рейтинге Московской области по основным показателям работы. Так, за год сотрудники приняли участие в 1363 следственных и процессуальных действиях и в 1849 оперативно-розыскных мероприятиях, выполнили 884 экспертизы.
«Коллектив отдела — это команда профессионалов своего дела. От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам службы крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго», — сказал Константин Михальков.
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