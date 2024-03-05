Подмосковье 05 марта 2024, 14:35 Экспертов по криминалистике поздравили с праздником в управлении МВД в Одинцове пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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В Одинцовском окружном Управлении МВД отметили профессиональный праздник экспертов-криминалистов. В честь Дня образования экспертно-криминалистической службы системы МВД России начальник Управления Игорь Лопатин наградил наиболее выдающихся сотрудников ведомственными поощрениями.

пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Экспертно-криминалистический отдел УМВД России по данному округу насчитывает 15 высококвалифицированных специалистов. Они занимаются сложными экспертными исследованиями с применением передовых методов криминалистической науки и техники. Эти сотрудники первыми приступают к расследованию преступлений, начиная с обнаружения, фиксации и изъятия улик и заканчивая их анализом.

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Эксперты успешно проводят 7 видов традиционных криминалистических экспертиз: дактилоскопические, трасологические, баллистические, почерковедческие, портретные, экспертизы холодного и метательного оружия, технико-криминалистические экспертизы документов. Также несколько видов специальных экспертиз: химико-физическую, взрывотехническую и автотехническую. Результаты их работы служат основой для доказательств в уголовном и административном процессах и обеспечивают соблюдение прав граждан и неотвратимость наказания за преступления.

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