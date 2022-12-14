Подмосковье 14 декабря 2022, 14:50 Экспертный совет при Мособлдуме внес 38 предложений об улучшении законодательства во втором полугодии Источник фото: сайт Мособлдумы

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Члены Экспертного совета приняли во втором полугодии 2022 года участие более чем в 100 заседаниях комитетов Мособлдумы. За это время эксперты Совета внесли 38 предложений по совершенствованию законодательства.

«Экспертный совет сыграл значимую роль в разработке и принятии действительно эффективных законов, которые помогают улучшать качество и уровень жизни наших жителей, способствуют развитию подмосковного бизнеса. Эксперты Совета принимали участие во всех ключевых мероприятиях Думы в 2022 году», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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В частности, от экспертов поступили предложения по учреждению почетного звания «Заслуженный работник сферы молодежной политики Московской области», по упрощению процедуры межевания земель общего пользования в рамках «гаражной амнистии», по реализации и расширению программы «Земский доктор» и многое другое.

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Председатель Мособлдумы также отметил, что особое внимание сейчас будет уделено поддержке военнослужащих и их семей. Кроме того, регион будет продолжать поддерживать семьи с детьми, пенсионеров и другие группы социально незащищенных граждан.

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