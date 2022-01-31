facebook_pixel
    31 января 2022, 10:22

    Экспертизу запасов полезных ископаемых ускорили на «Госуслугах» Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Получение заключения государственной экспертизы о запасах полезных ископаемых ускорили на «Госуслугах» Подмосковья. Теперь результат придет за 25 рабочих дней вместо 60.

    Экспертизу запасов полезных ископаемых ускорили на «Госуслугах» Подмосковья | Изображение 1

    Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, сначала требуется подать заявку. Сделать это можно благодаря областному порталу госуслуг.

    «При заполнении онлайн-формы следует выбрать удобный МФЦ и в течение двух дней сдать оригиналы документов», — объяснила Куртяник.

    Она напомнила, что перед добычей полезных ископаемых требуется оценить месторождения, исследовать участок и предъявить отчет — все это необходимо для заключения государственной экспертизы о запасах.

    Услуга доступна по ссылке. Она актуальна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с лицензией на право пользования участком недр.

    В первую очень нужно оплатить госпошлину, размер которой варьируется в зависимости от категории месторождения и величины запаса полезных ископаемых.

    Услугу окажут за 25 рабочих дней, но его могут продлить на 20, если потребуется дополнительная информация от заявителя. Заключение направят в личный кабинет на портале госуслуг.