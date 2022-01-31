Экспертизу запасов полезных ископаемых ускорили на «Госуслугах» Подмосковья

Получение заключения государственной экспертизы о запасах полезных ископаемых ускорили на «Госуслугах» Подмосковья. Теперь результат придет за 25 рабочих дней вместо 60.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, сначала требуется подать заявку. Сделать это можно благодаря областному порталу госуслуг.

«При заполнении онлайн-формы следует выбрать удобный МФЦ и в течение двух дней сдать оригиналы документов», — объяснила Куртяник.

Она напомнила, что перед добычей полезных ископаемых требуется оценить месторождения, исследовать участок и предъявить отчет — все это необходимо для заключения государственной экспертизы о запасах.

Услуга доступна по ссылке. Она актуальна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с лицензией на право пользования участком недр.

В первую очень нужно оплатить госпошлину, размер которой варьируется в зависимости от категории месторождения и величины запаса полезных ископаемых.

Услугу окажут за 25 рабочих дней, но его могут продлить на 20, если потребуется дополнительная информация от заявителя. Заключение направят в личный кабинет на портале госуслуг.