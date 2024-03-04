Подмосковье 04 марта 2024, 15:19 Экспертизу заброшенных строений для сноса или восстановления проведут в Дедовске Пресс-служба администрации городского округа Истра

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В Дедовске планируют благоустроить ветхие или заброшенные здания, которые поставили на баланс муниципалитета. После проведения экспертизы аварийные объекты снесут, а годные к восстановлению отремонтируют.

Сегодня таких заброшенных зданий в Дедовске четыре. Они портят облик города и представляют угрозу для безопасности жителей.

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Одним из таких строений является здание бывшей Дедовской вечерней школы. Его площадь более 900 квадратных метров. Также решения экспертов ожидает взрослая поликлиника на Больничной улице, центр дезинфекции и бывшее здание Российского государственного университета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте домов в 2024 году.

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