Виртуальный эксперт составит жителям Подмосковья список положенных им мер поддержки

Сейчас право на социальную помощь имеют более 2,7 миллиона жителей Подмосковья. Об этом сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Но не все знают про то, какие именно виды поддержки им положены. Новая экспертная система, которую мы назвали «виртуальным экспертом», позволяет узнать перечень мер социальной помощи в режиме онлайн Максим Рымар.

Он подчеркнул, что жителям понадобится ответить на несколько вопросов. Затем сервис составит список мер поддержки.

Воспользоваться таким сервисом можно будет по ссылке. Один из первых шагов — анкетирование. Затем сформируется выписка с указанием государственных или муниципальных услуг, а также сроков их получения.

В зависимости от жизненной ситуации, для каждого человека определяется свой пакет мер и список инстанций, куда он сможет за ними обратиться Максим Рымар.

В электронном виде жители области смогут оформить 179 услуг офисов «Мои документы». Для этого не потребуется обращаться в сами центры. Подробный перечень доступен на сайте.