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    31 июля 2020, 14:34

    Виртуальный эксперт составит жителям Подмосковья список положенных им мер поддержки

    Анастасия Аброськина , Андрей Зуев

    В Подмосковье запустили онлайн-сервис, позволяющий составить список положенных человеку мер социальной поддержки. Жители могут узнать, на какие льготы имеют право претендовать. Виртуальный эксперт заработал на портале госуслуг.
    Виртуальный эксперт составит жителям Подмосковья список положенных им мер поддержки

    Сейчас право на социальную помощь имеют более 2,7 миллиона жителей Подмосковья. Об этом сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

    Но не все знают про то, какие именно виды поддержки им положены. Новая экспертная система, которую мы назвали «виртуальным экспертом», позволяет узнать перечень мер социальной помощи в режиме онлайн

    Максим Рымар.

    Он подчеркнул, что жителям понадобится ответить на несколько вопросов. Затем сервис составит список мер поддержки.

    Воспользоваться таким сервисом можно будет по ссылке. Один из первых шагов — анкетирование. Затем сформируется выписка с указанием государственных или муниципальных услуг, а также сроков их получения.

    В зависимости от жизненной ситуации, для каждого человека определяется свой пакет мер и список инстанций, куда он сможет за ними обратиться

    Максим Рымар.

    В электронном виде жители области смогут оформить 179 услуг офисов «Мои документы». Для этого не потребуется обращаться в сами центры. Подробный перечень доступен на сайте.

    Новости SMI.FM