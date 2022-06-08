Экспериментальные виноградники появились в Коломне

На плантациях «Коломенской ягоды» кипит работа. Специалисты мульчируют виноград — укрывают почву специальным материалом. Он не дает расти сорнякам и сохраняет влагу.

Почти 40 сортов новой для хозяйства культуры посадили на 10 сотках.

«В прошлом году мы дегустировали виноград в соседнем селе — это просто изумительный вкус, разный вкус. Мы пробовали продукцию переработки в виде вина и чачи. Очень нас это впечатлило», — рассказал основатель компании «Коломенская ягода» Степан Симаков.

Предприятие «Коломенская ягода» выращивает также крыжовник, смородину и жимолость. Еще одна новая ягода для компании — вишня. Первые ягоды можно будет попробовать через пару лет.

В конце июня здесь поспеет клубника. Она растет на площади почти 3,5 гектара. Первые ягоды уже завязались и урожай обещает быть богатым.