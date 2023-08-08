Подмосковье 08 августа 2023, 18:56 Экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции начали наносить на участках трасс в Подмосковье Unsplash

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На трассах «Автодора» приступили к нанесению экспериментальной разметки для соблюдения безопасной дистанции. В региональном Минтрансе отметили, что разметка будет выглядеть как серия стрелок или галочек.

Разметку нанесут на восьми участках трасс «Автодора» с повышенным скоростным режимом — до 110 километров в час и до 130 километров в час. Два из них находятся в Подмосковье — на ЦКАД.

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Для участков с разрешенной скоростью 110 километров в час — дистанция составит 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 километров в час — 65 метров.

Для информирования автомобилистов о новой разметке установят соответствующие дорожные знаки. Отмечается, что нововведение согласовано с ГУОБДД МВД России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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