Подмосковье 24 января 2023, 18:31 Эксперимент с выращиванием цветов на техногрунте продолжат на подмосковном КПО «Нева» до осени

Читать 360tv в

Осенью 2022 года дачники подмосковных СНТ «Энтузиаст» и «Елочка» передали комплексу по переработке отходов «Нева» более 100 саженцев мяты, флоксов, пионов и клеоме. Растения посадили в техногрунт, где они хорошо прижились. Затем по такому же принципу посадили розы.

Растения на КПО «Нева» посадили в обычный грунт и техногрунт — грунт, полученный промышленным способом в процессе компостирования пищевых отходов. Посаженные в техногрунт цветы распустились на неделю раньше.

Реклама

В ноябре в техногрунт черенковали розы. Для этого в подвальном помещении комплекса организовали мини-парник с фитолампами и комфортной температурой. В январе, ровно через два месяца после черенкования, распустились почки и начался процесс укоренения.

Реклама

С наступлением теплой погоды розы на КПО «Нева» высадят на открытой местности в два грунта: обычный и техногрунт. Осенью цветы передадут в лабораторию для исследования на предмет присутствия тяжелых металлов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что грунты, произведенные на перерабатывающих комплексах, в перспективе могут стать основой для выращивания неплодовых растений. Также техногрунт могут использовать для отсыпки дорог и рекультивации нарушенных земель.

Отмечается, что на КПО «Нева» на переработку направляется 75% потока отходов, а также отбираются более 40 компонентов вторсырья. Это превышает задачи нацпроекта «Экология», который предполагает сокращение захоронения до 50% к 2030 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».