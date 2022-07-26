Эксперимент с посадкой цветов в техногрунт провели на КПО «Нева»

Дачники СНТ «Елочка» городского округа Солнечногорск передали комплексу по переработке отходов «Нева» растения для посадки в техногрунт.

Газон на КПО «Нева» поделили на две части. В первой грядке растения посадили в обычный грунт, во второй — в техногрунт, изготовленный в цехе компостирования.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы ввели в Подмосковье стандарт переработки отходов „20-30-50“. Это 20% вторичного сырья. Пластиковая бутылка, пластиковый пакет, металл, стекло. В общей сложности на комплексах по переработке отходов выделяется, как минимум, восемнадцать фракций вторичных материальных ресурсов. 30% — это так называемая биология: биологические остатки, которые после комплекса специальных мероприятий по переработке превращаются в техногрунт, который мы используем на этих же КПО для дополнительной пересыпки, для формирования дорог, чаш и просто как техногрунт для рекультивации старых полигонов. 50% — это та инертная масса, хвосты, как мы их называем, которые идут на захоронение», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Показатели переработки приближаются к 80% и только 20% идет на захоронение, отметил министр.

«То, что с 2019 года более 7,2 млн тонн отходов не попало в захоронение, стало возможным не только при поддержке со стороны Президента, Правительства Российской Федерации, руководства Московской области, но и во многом благодаря усилиям всех жителей Подмосковья, которые верят в реформу и разделяют отходы», — подчеркнул Велиховский.

Процесс созревания техногрунта из органических отходов на комплексе проходит за 21 день в закрытых туннелях, куда подают кислород, поддерживают определенную температуру и влажность.

В основном техногрунт применяется для строительных и дорожных работ. На КПО «Нева» начали исследование, которое позволит увидеть качество растений, выращенных на техногрунте. В экспериментальные клумбы посадили флоксы, пионы, мяту и клеому. Для следующих посадок планируется взять у дачников саженцы розы.

Источник фото: телеканал «360»

Каждая клумба на КПО «Нева» будет именной, рядом с зеленым насаждением на КПО Нева устанавливают таблички с указанием дарителей. Передать свои дачные растения для эксперимента может любой желающий. Осенью образцы отправятся на лабораторные исследования, где их проанализируют на наличие тяжелых металлов и пестицидов.