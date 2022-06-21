Эксперимент по запуску упрощенной системы налогообложения начнется в Подмосковье с 1 июля

Московская область стала одним из четырех регионов, где протестируют автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Предприниматели станут участниками эксперимента введения нового налогового режима с 1 июля.

Использовать новую систему смогут те предприниматели, в штате которых не более пяти человек, их годовой оборот не превышает 60 миллионов рублей, а объем основных средств — не более 150 миллионов.

Налог будет считать ФНС на основе данных из личного кабинета налогоплательщика. Если предприниматель согласен с начисленной суммой, он ее подтверждает, если нет — сможет откорректировать ее. Также бизнес будет освобожден от страховых взносов и исчисления подоходного налога за сотрудников, теперь этим будут заниматься банки. Предприниматели смогут взаимодействовать с налоговыми органами через личный кабинет и банковские сервисы.

«Преимущество, которое будет у налогоплательщиков, выбравших АУСН — они будут освобождены от сдачи 10 форм отчётности, включая декларацию 6-НДФл и расчет страховых взносов. Главное отличие от действующей сейчас упрощённой системы налогообложения — нулевой тариф страховых взносов. Это касается пенсионных, медицинских взносов, а также взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом все социальные гарантии будут обеспечиваться за счёт федерального бюджета», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Эксперимент запланирован на 5,5 лет. Узнать подробнее о новом налоговом режиме можно на сайте ФНС.