Эксперимент по выращиванию цветов в техногрунте проведут на КПО в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Эксперимент по выращиванию цветов в техногрунте проведут на КПО в Солнечногорске

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Комплекс по переработке отходов «Нева», который находится в городском округе Солнечногорск, работает на полную мощность. Он производит примерно 500 тысяч тонн продукции в год. В штатном режиме проводится сбор и сортировка отходов больше чем по 40 компонентам. Предприятие производит технический грунт, и сейчас проходят эксперименты по выращиванию на нем цветов.

«В Московской области с 2019 года в рамках национального проекта „Экология“ реализуются революционная реформа по обращению с ТКО. В 2019 году никто не верил, что наши люди будут разделять отходы. Но даже за первый год мы достигли показателей 50% раздельного сбора отходов. Сейчас эти показатели приближаются уже к 80%. 7,8 миллиона тонн отходов поступило с тех пор на переработку, а не на захоронение», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Он добавил, что одним из важных моментов, который к сегодняшнему дню уже удалось реализовать, является закрытие сразу 39 полигонов с мусором в Московской области. Последний из них был закрыт еще в декабре 2020 года. Теперь все отходы каждый раз проходят через сортировочные комплексы. Велиховский отметил, что все это можно назвать одним из главных достижений Подмосковья.

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На КПО «Нева» сразу 75% отходов проходит на переработку. Примерно 20% уходит на вторичное сырье, еще 30% компостируется в технический грунт и 25% направляется на RDF-топливо. Сейчас сортировочное линии, станция компостирования, участок заготовки топливной фракции RDF функционируют в штатном режиме.

За три недели сентября текущего года на КПО «Нева» лидерами переработки стали ПЭТ-микс, ПВД-пленки, три вида стекла (белый, зеленый, коричневый), картон и макулатура.

На КПО «Нева» продолжается эксперимент, когда цветы сажают в технический грунт. Например, накануне, 22 сентября, дачники СНТ «Елочка» привезли на КПО «Нева» множество многолетних растений. Например, такие красивые цветы, как пионы и розы. Это уже вторая партия цветов от данного СНТ. Первая партия состояла из однолетних растений.

До середины сентября сотрудники КПО могли наблюдать за тем, насколько красиво цвели эти растения. Первыми зацвели цветы, которые были посажены именно в техногрунт. Теперь в эксперименте будут участвовать многолетние растения. Их тоже будут высаживать в два разных грунта.

Итоги эксперимента будут подводиться в следующем году, после того как анализ растений проведут в специализированной лаборатории. Когда будет успешно завершен эксперимент, можно будет делать прогнозы о применении техногрунта для выращивания цветов.

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